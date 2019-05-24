全面战争三国诸葛亮怎么招募 招募诸葛亮掌握这两点就行

2019-05-24 16:28:07 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

要说谁是三国里最有名的军事，那应该就是诸葛亮了。在全面战争三国中我们诸葛亮该怎么招募呢?今天91小编给大家带来了诸葛亮招募技巧分享，希望能够帮助到大家。

诸葛亮招募方法

如果你选择的是开局选择的是刘备的话，就不用担心招募的问题了，前期徐庶是会主动加入你们的。等待徐庶加入曹操之后会触发三顾茅庐事件，之后诸葛亮就自动加入到刘备阵营了。

如果你选择的不是刘备也想要招募诸葛亮的话则需要一定的运气了。刘备已经得到了诸葛亮，我们要灭了刘备的势力时候可能会在招募中看到诸葛亮。