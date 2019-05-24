全面战争三国新手怎么玩 新手快速进阶高手方法分享

2019-05-24 16:26:51 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

有不少刚接触这类游戏的萌新玩家想要快速入门，奈何找不到门路，为此今天91小编给大家带来了新手快速进阶高手方法分享，希望能够帮助到大家。

新手速成攻略详解

全战系列在单人游戏过程一般分为两个部分：战斗部分和战役部分。

战斗部分：

全战三国单人游戏分演义模式和史实模式，演义模式参考了战锤，将领一骑当千，特别是那些传奇将领，后期甚至可以一人之力抵挡整只军队。而史实模式则是参考了史实题材的全战，每个将领都配有将领卫队(以往都是一支十分强力的重骑兵)，虽然战力也是十分强劲但和演义模式的武将相比就逊色不少了。

首先从兵种开始介绍，虽然全战每一作都是新兵种，但兵种的功能实则都大同小异(除了战锤)。下面我将介绍一下各类兵种，并讲一讲不同兵种在操作上的难易程度。

步兵：

步兵作为游戏中种类最多，操作最易的单位实在没什么可讲。它主要分为枪兵类、盾兵类和输出类。枪兵和盾兵的作用大家应该都比较了解，我这里就主要讲讲输出类。

输出类的步兵往往是那种不拿矛不持盾提把重武砍砍砍的兵种，这类兵种往往有个特点，身板脆但输出很高。这种兵种身板能脆到什么地步呢。就可能中前期在与枪兵、盾兵正面对冲的时候，单挑不赢，而且极容易吸引AI弓箭手的火力。但如果使用好了，这类兵种的输出往往是相当给力的。它需要足够的输出环境，主要是在我方大部队与敌方大部队接战时，从侧翼绕后，攻击敌方的后背。而且这类兵种因为杀伤力强个体多，能快速降低对方士气，使对方正面战场崩溃。

个人评价：新手在队伍中拥有一到两支即可，非必需，操作难度四星。

弓兵：

弓兵在全战系列中分为三种：弓兵类、弩兵类、加特林类。

1. 弓兵类。这类兵是最为实用的一种远程兵种。本身射程远，伤害稳定且弹道呈抛物线，且部分具有特殊效果(火箭、毒箭)，能越过友军和一些地形，对敌方持续输出，缺点是破甲效率低，但性价比大多很高，基本是每支队伍必带的。

个人评价：一般都带4队以上，我个人习惯是8队，必需。操作难度一星。

2. 弩兵类。这类兵种大多为弩兵、火枪手，伤害高、射距远，且破甲效果异常。新手往往都会被这类兵种的面板所吸引，带个7、8队，结果战斗发现中一直不攻击。这是因为该类兵种的弹道近似直线，如果弹道中间有友军、建筑、障碍物，他们就无法攻击的。所以这类兵种往往都是靠地形(斜坡、城墙)输出。其他时候我的做法是，敌方靠近前放第一排，发射几轮，然后退到后面，等到大部队交战时侧翼绕后射击或是绕开大部队攻击对面远程。

个人评价：新手别带太多，最多4队，非必需。操作难度三星。

3. 加特林类。这类兵种大多攻击射程很近，可能就100左右，且大多极脆，价格贵。但是收割能力就跟加特林一样，相当给力。使用方法类似前面的弩兵类，故不作过多介绍。

个人评价：不建议带，性价比不高。操作难度五星。

骑兵分为冲击骑、站桩骑、战车类、弓骑兵。但这几天看其他主播直播的时候，感觉三国没有这么明确的划分，故不过多介绍。炮兵在本作里暂时也只看到投石车类，故不过多介绍。

需要注意的是，部分兵种往往可以身兼步兵和弓兵两职，这类兵种实用性都相当大的，可以根据财力量力而行。