全面战争三国怎么收集武将？获取武将方法有哪些？

2019-05-24 16:25:42 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国中除了一般的招募方法之外，还有其他手段获取收集，91单机小编给大家带来《全面战争三国》收集人物的详细攻略。

第一种，毫无疑问，就是直接在战场上俘虏敌将。这种方式最为简单粗暴不需要任何铺垫。

但是请记住，死人是不能被俘虏的，死敌和派系领袖是绝对不愿意投降的。另一方面，军队中有好友的话那俘虏投降的意愿会更高。

举个例子，如果你在战斗中阵斩了刘备，那么关羽张飞就算被俘虏也不愿意投降。如果你使用一支有吕布的军队俘虏了张辽，那么张辽会很乐意投降。

那些想在战场上抓郑姜回去的人可以洗洗睡了，你真抓到了也只能处决或者释放。

第二种方式更为隐匿，那就是通过间谍策反。

你可以发现目标派系里面那些不满的将领并通过间谍网策反他们。这一方式不需要直接宣战也不需要战场见面，不过需要你派出一名人物进行长期潜伏。

请注意，间谍行动的实际花费是多于菜单标识的，请预留好足够的间谍点数，不然间谍随时会暴露。

第三种方式就是外交合邦。你可以在外交界面向一个ai势力提出合邦。如果合邦成功，那么这种ai势力麾下所有武将都会加入己方。

举个例子，袁绍合邦韩馥以后，韩馥和他麾下的张颌就会一并加入袁绍派系。

不过外交合邦是个相当难以达成的外交要求，你最好能提出一笔ai无法拒绝的交易。

最后一个选择就是安排联姻，通过安排联姻你可以吸收一名对方的单身家庭成员作为配偶进入己方派系。

当然作为提议方，你最好准备一点彩礼。

ps：曹仁怎么又是你?