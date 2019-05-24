全面战争三国如何招募武将 招募武将简单两步搞定

2019-05-24 16:23:26 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

虽然游戏的前期会赠送我们一些武将，但是强力的武将还是要靠招募才能获得，为此今天91小编给大家带来了招募武将简单两步搞定方法分享，希望能够帮助到大家。

全面战争三国全兵种介绍

招募武将方法说明

武将和部队是我们作战的主要战力，点开任意城镇可以通过点击召集军队来招募武将和部队。

当选中城镇已经有三名将领时就无法在此地召集将领，只能选择召集部队，当将领手下已有六支部队时将无法再招募新的部队。

选择有空缺的城镇可以选择召集部队还是将领，点击加号可以查看目前能够召集的单位。

武将会显示武将等级、召集所需的金币、每回合需要为之支出的金币和满意度，同时武将还会带有自己的部队加入。

左键点击武将可以查看其详细属性，兵种也是同理。

注意，征兵必须在自己的领地上才可以完成。