DNF师徒资格怎么获得？师父徒弟身份获取条件是什么

2019-05-24 16:21:09 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

DNF师徒系统上线后，玩家能够获取不少奖励，但是需要先获取对应资格，91单机小编给大家带来地下城与勇士师父徒弟资格获得方法，一起来看看吧。

地下城与勇士师父徒弟资格获得方法

资格条件

* 玩家可以根据条件选择成为师父或者徒弟

- 如果不符合条件，则无法成为师父或者徒弟

- 师徒关系为冒险团(账号)间的关系，以跨区为单位

- 资格条件会根据赛季变更

* 师父条件：

- 冒险团超时空漩涡通关次数为10次以上

- 在当前赛季中，出师徒弟不到12人

* 徒弟条件：

- 冒险团超时空漩涡通关次数低于5次

- 在当前赛季中，无出师经验

获取师父/徒弟资格

* 符合师父和徒弟条件的玩家，可以去找NPC怀隐来获取资格。

* 在NPC怀隐处，有当师父条件的玩家会出现[获取师父资格]按钮，有当徒弟条件的玩家会出现[获取徒弟资格]按钮，没有任何符合条件的玩家则没有获取资格按钮。

例外条件

* 师父

- 如果当前赛季中，出师12名徒弟，会变成普通身份，无法继续当师父(因无徒弟资格，也无法当徒弟)

- 当前赛季没有出师12名徒弟时，师父资格会维持到当前赛季结束

- 赛季进行时，无法放弃师父资格

* 徒弟

- 获取徒弟资格后，与团队模式通关次数无关，在出师前一直保持徒弟资格

- 徒弟在当前赛季中出师1次后，会变为普通身份，无法继续当徒弟

- 徒弟出师后成为普通身份，在普通身份状态下符合了成为师父的资格，则可以获取师父资格

- 赛季进行时，无法放弃徒弟资格