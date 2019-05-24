DNF怎么拜师 拜师简单两步完成

2019-05-24 16:17:39 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

DNF5月23日将会带来新的师徒系统，玩家可以选择成为师傅或者徒弟。那么新师徒系统怎么拜师呢?今天91小编给大家带来了拜师简单两步完成方法，希望能够帮助到大家。

DNF拜师在哪里

首先就是最基本的条件，要进入到五陵才能进行师徒系统的操作，那么这里大家需要完成一个前置任务，在完成天空之城主线任务后，会开放外传任务“神秘的图纸”，那么玩家在完成这个任务后就可以通过赛丽亚房间直接传送到“五陵”。不过这里要提醒大家一点，需要五陵频道才能进行收徒或者拜师。

大家进入到五陵后，找到“怀隐”这个NPC，与其对话就可以获得师傅或者徒弟的资格，第一次对话估计就是系统判定，而判定的标准应该就是高级副本的通关次数，也就是现在的漩涡，次数高的自动成为师傅