vivoy81s全局搜索怎么用？搜索设置方法是什么？

2019-05-24 16:15:24 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

vivoy81s全局搜索是很方便的功能，用户可以自行设置一些搜索推荐。91单机小编给大家带来vivoy81s设置全局搜索的具体操作方法。

在手机桌面点击“设置”，然后点击“更多设置”。

然后点击“全局搜索”，进入设置界面。

这时您可以自由选择打开或关闭“应用建议”、“热门搜索”和“历史记录”这三个选项，这三种都是根据智能算法提供的推荐，具体代表着什么意思您可以自己去尝试下。

您也可以点击“搜索内容”设置vivoz1全局搜索的内容，这样可以在使用全局搜索的时候得到更加精准、更加符合您口味的内容。