交管12123违章处理不了提示E不能处理解决方法

2019-05-24 16:14:27 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

交管12123APP可以通过手机享受互联网交通安全综合服务管理平台提供的驾考和车检预约、办牌办证、违法处理和罚款缴纳，但是大家在使用过程中会遇到不少问题，小编为大家带来了违章处理不了的解决办法，一起来看看吧。



交管12123违章处理不了会报错怎么回事

12123上是具备异地违章处理功能的。但是只能处理扣分12分以下(不含12分)，罚款200元以下的。超过这个条件就处理不了。另外高速违章基本上都需要去当地高速交警大队处理才可以。

超过条件或高速违章后需要拿着身份证、驾驶证、行驶证、去违法地车管所处理或者上牌地车管所处理，12123只能缴罚款。

交管12123违章处理不了提示E不能处理

交管12123主要功能:

1、用户注册。

2、绑定本人机动车和驾驶证。

3、电子监控设备记录的违法行为处理。

4、机动车驾驶人考试预约。

5、新车预选机动车号牌。

6、补换领机动车行驶证、机动车号牌、机动车驾驶证，补领机动车安全技术检验合格标志。

7、机动车驾驶证延期换证、延期审验、延期提交身体条件证明。

8、机动车、驾驶证相关信息查询及告知提示。

9、交通管理相关业务办理地点导航。

10、新增的网上自助处理交通违法功能。