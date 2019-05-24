交管12123登录不上怎么办 交管12123登录不了解决方法

2019-05-24 16:13:25 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

交管12123最近不少小伙伴出现无法登陆、服务器异常的现象，小编为大家带来了交管12123登录不了解决方法，一起来看看吧。



交管12123登录不了是怎么回事

12123交管官网登陆不了可能有以下原因：

用户在登录页面需要输入身份证号码和登录密码，用户首先要确保输入的身份证号码是正确的;

用户如果密码输入错误也无法注册，用户可以通过点击忘记密码，输入证明号码、姓名、手机号等找回密码;

最后一种情况不是用户的原因，交管121234月1日正式启动，在各地陆续开通。有些地区可能还没有上线或者刚上线，各项功能还不稳定。用户可以验证周围其他用户是否可以正常登陆，如果都无法登陆，用户只能等待系统完善后登录了。

交管12123登录不了服务异常

扩展资料

交管12123是一款手机APP，该平台开通后，群众实名注册开通账号后，可享受互联网交通安全综合服务管理平台提供的驾考和车检预约、办牌办证、违法处理和罚款缴纳、出行信息、信息查询、告知提示、信息公开、重点对象管理、交通安全宣传、业务咨询等10大类130余项服务。该平台已在陕西、福建、广东等3省部分地市试点，将于2016年底完成全国推广应用。

2018年8月29日，“交管12123”手机APP交通违法自助处理功能进行了优化完善，包括扩大可备案非本人机动车范围、优化备案流程等。

2018年7月2日，北京晨报记者尝试用“交管12123”手机APP处理违法，通过软件平台下载APP并注册成为用户后，查询到名下机动车有一起罚款200元记0分的违停，还有一笔罚款100元记3分的违反禁令标志指示。通过APP的“罚款缴纳”功能，仅用5分钟就在线扣除了记分并缴纳了300元罚款。

在“交管12123”APP推出网上自助处理交通违法功能后，全市各执法站窗口，受理处理违法的数量下降20%。“以丰台执法站为例，以前全站每天窗口处理违法的数量在2000多笔，现在降到了1800笔以下。”

线上处理违法除了方便市民外，也明显打压了“分虫”的生存空间。比如APP中对非本人名下机动车只能绑定3辆，处理非本人名下机动车仅适用简易程序处理、且发生在绑定日期后的非现场交通违法行为，都是遏制分虫的规定。