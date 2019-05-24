交管12123注册不了怎么回事 交管12123注册不了解决方法

2019-05-24 16:12:37 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

交管12123的用户需要注册之后才可以进入系统使用，很多用户遇到了注册不了的情况，小编为大家带来了交管12123注册不了解决方法，一起来看看吧。

交管12123注册不了怎么回事

交管12123注册不了解决办法：

1、用户注册失败很重要的一个原因是交管12123客户端在很多地区还没有正式上线，用户虽然可以下载app，但是无法正常使用，如果同地区其他用户也无法注册，用户需要等待系统全面上线后再注册;

2、另外，用户需要确保手机可以正常联网，否则是无法注册的;

3、用户在填写注册资料和信息时，要确保所填入的信息都是正确无误的;

4、用户可以卸载当前版本，重新下载最新正版交管12123手机版：地址

交管12123注册城市无法选择网络异常

第一种是手机原因，检查方法如下：

1、大家可以先检查下手机的网络情况，登录其它软件看有没有问题;

2、手机内存过大，运行受限制，需清除手机上的缓存;

3、查看软件是否更新到最新版本;

4、退出后重新注册或登录，或隔10分钟以上再尝试;

5、换台手机登录，看周围其他人能否登录或注册上;

6、卸载软件，重新安装;

7、手机端异常，换成pc(电脑)端登录。

第二种原因可能是交管123123自身系统异常，遇到这种BUG用户只能等待系统完善后在注册或登录了。

目前在交管12123中遇到网络请求失败或服务异常可能是地方区域的机房问题，或者一时登录人太多导致服务异常，大家遇到此类问题可以按上面的方法尝试解决。