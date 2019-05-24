荣耀8x熄屏快拍怎么用？设置方法是什么？

2019-05-24 16:11:21 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

荣耀8x熄屏快拍是很实用的功能，要怎么设置呢，91单机小编给大家带来荣耀8x设置熄屏快拍的具体操作方法。

荣耀8x手机桌面上找到并点击进入【相机】

点击右下角按钮切换至后置摄像头，再点击点击右上角的“设置”图标，

进入设置界面后点击打开【熄屏快拍】，

点击打开【启动相机并拍照】的开关，即可在黑屏或者锁屏状态时快速连续按两次音量下键来拍照。