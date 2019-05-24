抖音兔子牙是谁 抖音兔子牙个人资料介绍

2019-05-24 16:09:19 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

抖音兔子牙凭借甜美的笑容被广大网友所认可，也是一个很有实力的主播了。很多网友都在问兔子牙名字叫什么?一起来看看吧。

兔子牙背景介绍

据了解，这位长相甜美的兔子牙小姐姐原本是酷狗繁星的一个人气主播，从2015年的时候就已经入驻，到现在已经开播3年了，可以说是在繁星直播中有一定的地位，后来还荣获了2016年酷狗直播年度盛典最佳人气王和2017酷狗直播年度盛典大奖赛的季军。还受邀参加了2017酷狗直播年度盛典，与蔡依林、李宇春、薛之谦、杨宗纬等明星艺人同台合作演出。是非常有实力的一位网红!

随着抖音软件的走红，这位小姐姐入驻抖音以后，很快的在抖音上面积累起来一些人气，之前的“小了白了兔，白了又了白”也是她翻唱的，同时这首歌也是她在抖音走红的一个里程碑!而小姐姐不仅唱歌好听，颜值也非常好，不仅是这样，还拥有自己的原创歌曲《繁星四月》，在发出以后，点击量已经过百万了，是非常有实力的!而这次参加《铁甲雄心》第二季的录制，相信也会给我们带来一些别样的精彩!

兔子牙个人资料

中文名 兔子牙

别 名 朱容君

国 籍 中国

民 族 汉族

星 座 双子座

职 业 网红

代表作品 《小白兔遇上卡布奇诺》《理想男友》《繁星四月》等

性 别 女

据了解，兔子牙小姐姐曾经是一名模特，在模特中也是小有名气的，后来因为一些原因，她退出了模特界，转做主播，因为自己的人美歌甜，所以在直播界也是混的风生水起!不过有细心的网友扒出了她那个时候的照片，好像和她现在有点不一样，不过女大十八变，随着时间的变化有点相貌改变也是正常的!