dnf师徒地下城怎么进入 dnf师徒地下城进入方法

dnf游戏最近更新了很多内容，很多玩家都在问dnf师徒地下城怎么进入？小编为大家带来了dnf师徒地下城进入方法，一起来看看吧。
dnf师徒地下城进入方法
* 可以通过NPC怀隐进入师徒地下城。
- 如果不是师父或徒弟，则无法进入该区域。
- 没有师徒关系的玩家一起组队时，也无法进入该区域。
- 获得了师父或徒弟资格后可以进入该区域。
* 进入怀隐的房间后，组队的师徒会进入到地下城(如果未组队则只有自己进入)。
* 进入地下城入口后会出现超时空状况表地下城选择窗口，可以选择并进入地下城。
* 进入地下城的同时，师父玩家会变身为师父形象。
怀隐的房间
* 可以通过地下城入口移动至师徒地下城(超时空)地图选择窗口。
* 可以通过怀隐NPC购买在师徒地下城(超时空)专属药水和修理装备。
* 怀隐商店出售列表：
地下城选择
* 适用于超时空的状况表。
* 特定区域的地下城是固定的，分别为宇宙恶魔军团、炮塔/雷达、前哨基地、兵站本营、量子时空传送站。
* 师徒地下城每天可挑战次数为20次，每天凌晨6点重置。
地下城结构
* 共有13种地下城，地图都是"开始房间-BOSS房间"2个房间的结构。
* 不消耗疲劳值。
* 地下城不会产出金币或道具卡片奖励。
* 放弃时无惩罚。
师父变身
* 入场后，师父玩家会强制变身为师父形象
* 师父无法使用道具
* 师父的攻击力会随着时间变强
* 变身后的师父可以使用buff、恢复、控制、攻击技能。
- 技能自动出现在技能快捷栏。
* 师父无法使用基本攻击
* 师父可以使用命令技能，使用技能后相关命令会以表情的形式显示。
* 师父在师徒地下城死亡后复活时，也会重新强制变身为师父角色
1.首页进入副本需要完成前置任务，然后找到NPC怀隐对话即可。
2.想要开启国风区域五陵，那么需要先领取这一个任务，就是赛利亚的外传任务，领取后进行一番对话，那么就可以在洛兰区域开启新的区域，但是这个区域是一个独立区域，目前只能在赛利亚房间传送。
3.并且体验服进到这个区域会出现判定是工会区域，要切换频道，不知道正式服更新会不会强制要求转频道，特色下很容易··黑屏掉线的
4.进入五陵后第一眼看到了云珂，这穿着打扮怎么感觉是云幂的姐姐呢?难道云幂也要回归阿拉德了吗?除了这一个NPC还有一个主要的NPC怀隐，在这里有师傅商店和进入师徒地下城的功能。
5.超时空之战实际上是把超时空漩涡中的每一个怪给独立出来成为一个训练模式的地方，每天每个角色可以尝试20次练习，对于怪物机制不熟悉的玩家是个非常有用的，知己知彼百战不败。总的来说当前更新的国风地下城应该只是部分内容，期待有更多更好的东西更新。此外就是在怀影有一个商店，里面有非常丰厚的奖励。
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