LOL9.10版本哪个ADC最厉害 新版崛起的ADC介绍

2019-05-24 16:05:31 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

在英雄联盟中，下路ADC的强势与否与版本的变更息息相关，那么在国服最新的版本中，下路有哪些ADC较为强势呢?今天91小编给大家带来了新版崛起的ADC介绍，希望能够帮助到大家。

B级：圣枪游侠 卢锡安

卢锡安的胜率在9.10版本略有提升，而值得一提的是卢锡安的登场率在近期版本中基本都稳稳的位于3-4名，总的来说卢锡安在版本中是非常不错的热门、上分的首选英雄之一。

符文解读

卢锡安的符文推荐点主系精密，副系启迪，属性碎片1攻速+1自适应+1生命值。

对于卢锡安来说精密系的符文的输出效果还是非常的不错的，强攻能进一步配合卢锡安的被动打出不错的输出效率，凯旋增加一定的回复效果致命一击配合R后期收割能力强悍。

出装推荐

出门装：

卢锡安的出门装推荐做出多兰剑，对线配合卢锡安的被动能打出不错的输出效率、伤害。

后期神装：

卢锡安的后期神装推荐做出攻速鞋，破败进一步增加卢锡安的输出效率，黑切能打出不错的穿透性的效果，吸蓝刀进一步增加卢锡安的回复能力，无尽配合火炮能打出爆发伤害。

加点推荐

Q：卢锡安Q能打出输出的效果;W：进一步打出不错消耗性;E：位移进场打被动收割

综上所述，卢锡安的加点主Q副E，有R点R。

玩法分析

卢锡安在对线时能利用E打出不错的输出效率的加成，同时卢锡安的QA触发被动的爆发伤害还是非常的可观的。在后期打团的时候卢锡安可以利用R横扫打出不错的输出伤害，打团的时候卢锡安不适合先手进场输出，可以利用R技能在团战的前期帮助队友先手打出消耗的效果，然后再利用EA进场打出被动的伤害，衔接QW的输出能让卢锡安轻松收割人头。