QTrade怎么导出消息记录？聊天记录管理方法是什么？

QTrade要如何备份消息呢，消息管理方法是什么，91单机小编给大家带来QTrade导出消息记录的操作教程，感兴趣的小伙伴一起来看看吧!
在头像的下拉菜单中选择“消息管理器”→选择您想要导出的聊天内容→在会话人处单击鼠标右键进行导出。想要全部导出消息记录可以在消息管理器的上方小三角下拉菜单处点击“全部导出”。
导出之后，可以在其他电脑导入，保证更换电脑时，聊天记录不丢失。
上文就是QTrade导出消息记录的操作教程
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