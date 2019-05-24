狂怒2粉碎成就怎么解锁？粉碎成就解锁教学

2019-05-24 16:01:26 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多玩家都在问狂怒2成就粉碎怎么解锁?相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

奖杯粉碎解锁技巧分享

粉碎奖杯要求玩家使用凤凰击杀一只亚巴顿粉碎怪，这个奖杯的难点在于游戏中的粉碎怪只有一处能够使用机车攻击到，且要保存机车击杀单只粉碎怪都非常不易。

这个粉碎怪的位置在北部「野地」区域偏西侧的粉碎怪巢穴「D 和 D 的引擎盖」，可以从「潮湿保险丝」维修站出发，向南行走，穿过两颗树和一个断裂管道，进入建筑处，你可以选择直接危险驾驶穿过管道，也可以穿过之后再召唤凤凰。

这里有两只粉碎怪，建议先杀掉一只，再削另外一只的血至低线，最后再驾驶凤凰消灭它，成就奖杯并不需要你全程驾驶凤凰从头到尾来攻击一只粉碎怪并消灭它。