全面战争三国阵容怎么搭配？游戏阵容搭配以及打法解析

2019-05-24 16:00:14 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

全面战争三国是一款经典的策略战棋类游戏，相信不少玩家都不知道在游戏中怎么布阵和战斗?有没有什么技巧呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

新人向布阵及战斗思路分享

小提示：由于游戏还没发售，所以借用了用战锤的截图说明。

这是最基本最常见的布阵，图里的枪戟、剑、弓、骑图标应该一看就懂，三个蛋的是炮兵可以看做投石车。

全战里一项是剑兵(包括斧兵锤兵之类强力近战兵种，以下统一叫剑兵)克制枪兵，枪兵克制骑兵，骑兵小克剑兵大克弓兵，弓兵打大盾兵火力不行但是克制无盾兵(盾牌正面有效侧翼无效，侧翼射击可破大盾)。此外步弓兵克弓骑兵，弓骑兵小克重骑兵。

所以布阵一般是剑兵放最前排，方便和敌方步兵接战。但是图里我前排蓝圈三个兵放的是一个剑兵2个枪兵，这样是为了防止敌人骑兵直接冲正面杀伤剑兵，所以剑兵和枪兵混合放以便发现敌方意图后能及时调动。

第二排红圈的兵是近战主力剑兵，前面用武将顶着防止对面骑兵从缺口插入。可以看到我把这两队阵形拉成长条了，因为这样在接战时能保证最大人数投入肉搏。

一般阵形越接近正方形近战输出效率越低，但存活率更高，所以低级兵拉正方形抗线，理想状态是敌人步兵被低级兵吸引后精锐步兵侧翼夹击。

绿圈弓箭步放后排，前期能受到步兵保护不被敌人骑兵骚扰。紫圈侧翼两队枪兵防止对方骑兵绕后偷袭。阵地战一定记得关掉弓兵自动回避，必要时打开坚守以防止弓兵追逃时走出保护范围。

骑兵放后方在弓兵保护范围内能防止被敌人弓骑兵骚扰，另外敌人骑兵侧翼偷袭弓兵和炮兵时能协同枪兵作战。由于骑兵机动力高，必要时随时可以从侧翼出击绕对方后排。右上角树林里埋伏一支精锐骑兵，随时准备偷袭对方弓兵。

白线是理想情况，特别需要说明的是骑兵的冲锋，骑兵需要奔跑后进入战斗才会获得冲锋加成(命中和武器威力)，千万别站定对撸让敌人骑兵冲锋了。根据现有信息三国的骑兵也是冲入人群后近战15秒左右拉出再冲锋最优。(步兵其实也有冲锋加成，但是基本可以无视)

将军不一定要这样放，也可以拿出去偷对方弓兵和投石车，但是将军有士气光环，能让周围的兵更不容易崩溃，单独拉出去事情光环就浪费了，看情况取舍。文官必要时也可以加入轻度肉搏。

最后是用好编队功能，按个人喜好编队方便操作就行了。

以上只是最基本套路打法，另外记住地形优劣势是真实存在的，比如骑兵进树林减速很难冲锋，弓兵在树林射箭会被树挡，三国里的火箭还会点燃树木烧死蹲树林的人。还有进浅水会减速，高低打低地会有攻防加成，骑兵下坡跑的更快上坡变慢而且陡坡不能冲锋。

埋伏树林发起伏击是很常见的战术，但是小心火攻;占住山头会有巨大优势。(看我定军斩夏侯)

万能的对AI宝具，倒品字阵

将军光环技能最大覆盖。弓手可以在露小缝的口子平射敌军不会误伤友军，敌军被拦住绝对没法从那个口子被放进来，会被连弩等强力远程射成筛子，第一时间中军崩溃。

而且阵线扩展，两翼兵更多防止被AI骑兵侧袭和偷远程。，全站AI骑兵必定会冲你的两翼。