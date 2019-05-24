全面战争：三国骑兵有什么用 骑兵主要作用介绍

2019-05-24 15:58:06 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争：三国游戏中的骑兵是很多势力都有的兵种，在战场上也是有着极为不错的作用，今天91小编给大家带来了骑兵主要作用介绍，希望能够帮助到大家。

《全面战争：三国》骑兵使用心得分享

1、这代的骑兵冲步弓非常好用，地方武将太厉害，对付近战兵绰绰有余。

2、骑兵撞的深，士气打击快，但要真说冲锋一次死了多少人那还真没死多少，想杀人还得持续追逃，但是在战斗初期和中期是没空让你干这事的，然后ai的士气回复还贼快，不追逃过会又回来了。

3、觉得骑兵中前期也就杀步弓了，杀步战损耗太大

4、开场骑兵大规模绕后扯碎地方阵型，然后在碎的阵型里找机会一对一冲对面脱离近战的步弓，注意让那个带盾的骑兵打头阵吸引箭雨，根据对方近战支援情况在步弓间来回冲然后追逃。

5、等己方步弓消耗一波对面步战后，己方步战上去接敌，然后骑兵回来再背冲。

6、目前现在最大的问题是，演义模式下武将太猛了，在自己武将不占优势的情况下不好处理。

7、冲击骑兵注意看冲锋值，保持好足够的杀伤力。