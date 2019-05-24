全面战争三国内政建设玩法攻略 全面战争三国内政建设玩法详解

2019-05-24 15:57:50 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全面战争三国是一款大型即时战略游戏，在全面战争三国这款游戏中除了外出打打打，家中的内政建设也是十分重要的，部分玩家还不是很了解这个系统，下面小编就带来了全面战争三国内政建设玩法攻略。

内政建设玩法攻略

征伐可以让你获得更多的土地，带来收入、军力、声望的提升，你可以就此走向霸业。

但是本作中的内政也是同样重要。

玩家需要升级城镇、在建筑序列里选择建筑修建(也可以升级)来提供各种各样的功能。

建筑种类繁多，升级途径也众多。

笔者后续会带来详细解析。

通过提升军队数量，使用宫府功能招募和任命将领，扩大军队。

在领地上还可以进行募兵，点击军队右侧的加号就可以选择新招募兵种。

你还需要发展科技——改革。

选择改革颁布后通常需要几个回合研究。

改革可以提供大量永久性加成并解锁建筑、兵种等。

最后，三国派系林立，光靠自己很难独善其身(尤其是高难度)。

玩家还要利用外交功能和林林总总的势力签订协约。

互利互惠、同仇敌忾或是偷奸耍滑、过河拆桥，这都是游戏的策略。

以上就是全面战争三国内政建设玩法攻略的相关分享了，希望能够帮助到你们。