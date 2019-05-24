三国全面战争吕布怎么快速解锁？董卓击杀技巧是什么？

2019-05-24 15:57:02 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

三国全面战争吕布的解锁需要击败董卓，要怎么快速捕获呢，91单机小编给大家带来三国全面战争董卓快速抓法及吕布解锁介绍，想要玩吕布的同学可以做个参考。

董卓快速抓法及吕布解锁介绍

想最快玩吕布的方法就要先解锁董胖子，解锁的方法很简单：抓到董卓砍了。

不过前提是要在191年冬季前砍了董卓才有效，不然那个sei就要使美人计了(这时剧情杀就没你什么事了)

抓董卓最快的就是开局用郑姜，咱说说咱用最快方法：

开局什么都不管怼了荀彧(xún yù)，然后直奔拿下太原工具铺，然后招点兵就可以去上图的地方等董卓的上将来打你了

p.s.这里要注意招的兵不要太多(要战力比敌人低，而且要他们先打你，如果你先打他，下回合他就急行军跑没影了。)

咱这里是驻扎防守的，所以很好打(不需要什么操作)，步兵守寨口弓兵后面射。打赢后记得要留一将(那个将还得有兵)，如果下回合董卓没出来就读档多打几次。

以上就是董卓快速抓法及吕布解锁的相关分享