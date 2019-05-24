全面战争：三国白马掠袭骑兵怎么样 兵种特点介绍一览

2019-05-24 15:57:00 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争：三国公孙瓒的特色就是白马义从，白马掠袭骑兵是公孙瓒的特色轻装弓骑兵，该兵种属性如何呢，今天91小编给大家带来了兵种特点介绍一览，希望能够帮助到大家。

白马掠袭骑兵兵种介绍

擅长消耗未装备盾牌的敌军并保持距离，但近战十分脆弱。

+司职：游击

+擅长近战

+机动作战

初始属性：

士气：53

部队生命：5w

近战冲锋加成：211

近战攻速：30

近战杀伤(基本)：22

近战杀伤(破甲)：7

近战闪避(基本)：42%

近战闪避(盾牌)：0%

护甲(基本)：20%

护甲(盾牌)：0%

远程格挡：0%

远程攻速：20

远程杀伤(基本)：40

远程杀伤(破甲)：25

射程：200

弹药容量：34

移动速度：65