全面战争：三国佩剑守卫骑兵怎么样 佩剑守卫骑兵特点介绍

2019-05-24 15:55:40 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争：三国佩剑守卫骑兵是重装的剑骑兵，对付远程部队十分好用，该兵种的属性如何呢，今天91小编给大家带来了佩剑守卫骑兵特点介绍，希望能够帮助到大家。

佩剑守卫骑兵兵种介绍

应对远程部队的最佳选择，但在近战时不堪一击。

+司职：反远程

+远程防御

-惧怕矛兵

维护费用：189

士气：41

部队生命：5w

近战冲锋加成：146

近战攻速：24

近战杀伤(基本)：19

近战杀伤(破甲)：14

近战闪避(基本)：19%

近战闪避(盾牌)：20%

护甲(基本)：26%

护甲(盾牌)：5%

远程格挡：65%

移动速度：57