《瘟疫2》steam版配置要求是什么？游戏配置要求分享

2019-05-24

瘟疫2steam游戏上线后,相信不少小伙伴都很好奇游戏对配置有什么要求吧?别着急,这边91手游网小编给大家介绍下吧!

配置要求介绍

最低配置:

操作系统: Windows 7/8/10

处理器: i3 (8/9 Generation) ~3 Ghz / Ryzen 5

内存: 8 GB RAM

图形: NVIDIA GeForce GTX 660

DirectX 版本: 11

存储空间: 需要 25 GB 可用空间

声卡: Integrated

推荐配置:

操作系统: Windows 7/8/10

处理器: i7 ~3 Ghz / Ryzen 7

内存: 16 GB RAM

图形: NVIDIA GeForce GTX 970

DirectX 版本: 11

存储空间: 需要 25 GB 可用空间

声卡: Integrated

附注事项: Plays best when loaded from an SSD