全面战争三国怎么招募武将？武将招募机制是什么？

2019-05-24 15:54:01 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国中武将是玩家战斗的核心，要如何招募呢，91单机小编给大家带来全面战争三国招募武将方法说明来看看吧。

招募武将方法说明

武将和部队是我们作战的主要战力，点开任意城镇可以通过点击召集军队来招募武将和部队。

当选中城镇已经有三名将领时就无法在此地召集将领，只能选择召集部队，当将领手下已有六支部队时将无法再招募新的部队。

选择有空缺的城镇可以选择召集部队还是将领，点击加号可以查看目前能够召集的单位。

武将会显示武将等级、召集所需的金币、每回合需要为之支出的金币和满意度，同时武将还会带有自己的部队加入。

左键点击武将可以查看其详细属性，兵种也是同理。

注意，征兵必须在自己的领地上才可以完成。