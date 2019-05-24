全面战争三国城市系统怎么管理？城市系统管理方法分享

2019-05-24 15:53:27 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

全面战争三国是一款深受玩家喜爱的游戏。但是不少玩家都不知道在游戏中城市系统怎么玩?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

城市系统各功能介绍

郡国管理：浏览郡国的建筑并指派太守，还能查看郡国中关键数据的统计以及人口和储备。

城镇管理：查看当前城镇的详情以及功用，同时能够召集军队和将领。

升级建筑：已有建筑可以进行升级、降级和拆除操作，都需要消耗一定的回合数。

空缺建筑：表示当前城镇中尚有建筑位置空缺，玩家可以自行选择建筑种类，不同建筑功效不同之间也存在协同作用，可以根据城镇主要功能来进行配比。