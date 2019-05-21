探灵笔记小狐怎么玩？抓人技巧有哪些？

2019-05-21 16:23:05 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

探灵笔记小狐是鬼怪阵容的新秀，有哪些玩法技巧呢，91单机小编给大家带来《探灵笔记》小狐玩法心得吧。

《探灵笔记》小狐玩法心得分享：

首先小狐这个鬼设计的非常成功，因为很萌。啊呸。因为技能机制很新颖。目前存在一些问题可以后续做出调整，请大家稍安勿躁;

鬼刚出来的时候总是要经过一个适应期和调整期的;

小皮刚出来的时候记得大家都不敢开麦讲话，要在小树林里先开个会，熟悉一下声音，想起来还挺欢乐的，后来熟悉了打法，面对不是车神的小皮还是有的一战的;

小僵刚出来的时候，那战斗力可以说是鬼界一哥，儿子定向抱人，三层毒掉血刷刷的，二五仔攻击带毒。后来被削了以后也能打了;

所以新鬼虐人是常事。一者大家不熟悉套路，这一点不用削，二者强度不合理，会进行后续调整;

就我自己的游戏体验我说两句;

设置空间裂隙传送进行守阵是可以的，但是有些玩法应该是违背了设计者初衷。比如会议室设蓝门，门口再设红门。进来先吃一刀，泡泡困住，开大，再吃一刀。人开门符出去，又被传送回来(没门符更惨)再吃一刀，再被传送。。。凡是进了我小黑屋的，少则吃三刀，多则吃五刀。又不是小僵打人不掉魄，五刀下去基本没魄了都。小红还好躺的快，小刚有来无回。小玉比较难受，打死了尸体不见。自闭房打死人，碎片打包，再放俩假盒子，基本上人类gg。我觉得人类体验应该挺差的;

建议针对无限传送做修改，比如蓝门一定范围内不能放红门，或者被传送后10秒内不能被重复传送;

以小狐视角建议一下，不了解小狐位置前少在自闭房，三楼长廊，学校一楼自闭通道之类的地方活动，离远看见一个大招关门，你就要送魄。小狐前期打油比小丽难，比小皮简单。没放传送门的时候是个弱势期。一出来趁着鬼跟人距离远，搜两个道具直接往开阔地走，只要掌握了小狐位置，其他地方的人可以趁机进自闭房搜索碎片，只要小狐前期打不到魄，就不会遭遇后期遍地传送门，一起被关在小黑屋嘿嘿嘿的情况。一旦拖到后期，小狐绝对是最难打的鬼，没有之一。