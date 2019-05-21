端午节2019年放假安排 2019端午节高考改期吗

6月又迎来了3天假期，端午节放假通知来了，巧合的是技能端午节和高考撞车了，那么2019端午节高考改期吗？一起来看看吧。
关于2019年端午节放假安排的通知
根据国务院办公厅通知精神，现将2019年端午节放假安排通知如下：
6月7日(星期五)放假调休，与周末连休。
请广大市民提前安排好工作生活，节日期间注意安全，度过一个平安、祥和的节日假期。
6月7、8、9日
好熟悉的数字
这不是当年挥洒汗水的日子嘛
高考遇上了小假期
哈哈哈哈哈哈
直接(你哭还是我笑?)
那么问题来了
大家是在教室奋笔疾书
还是出去看人海呢
一起围观网友评论吧
↓↓↓
世界上最遥远的距离是
我在吃粽子
你在写卷子
等等
00后最大特点
让苍天知道
我不认输
不好意思
高考之后放假
三个月
三个月
三个月
重要的事情说三遍
哈哈哈扳回一局
除了在家吃粽子
当然还有一大批网友琢磨着
出(看)去(人)玩(海)
担心三天不够玩?
热心网友给出了拼假建议
拼假一时爽
一时拼假一直爽
但是温馨提示
拼假两三天，安全第一条
拼假不规范，回来两行泪
当然，出来混
迟早要还的
加班了解下~
不过，只要胆子大
天天都是假
稳住
大家再坚持下
马上就过年了
同时
据教育部最新数据消息
今年高考报名人数突破千万
而上一次
还是10年前
题难都难我不畏难
题易都易我不大意
那么最后问题来了
端午假期你怎么过?
还记不记得那年夏天
你遨游过的题海
和流过的汗水呢?
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