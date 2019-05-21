微博铁粉是什么 微博怎么设置铁粉

2019-05-21 16:17:55 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

新浪微博上线了一个全新的功能“铁粉”很多网友对其不是很了解，那么微博铁粉是什么呢，怎么才能成为微博铁粉，小编为大家带来了微博铁粉设置方法，一起来看看吧。

微博铁粉介绍

想要成为铁粉需要用户与已关注的博主在30天内达到5天及以上，这样一来用户就将自动成为已关注博主的铁粉。

微博铁粉怎么弄:

相信大家在手机端都看到了有些用户名称后面有“铁粉”标识，是不是感觉很稀奇，想要拥有这个标识需要满足一下两个条件。

1、博主粉丝量达到10万，并且成为该博主的粉丝。

2、近30天对已关注博主互动5天及以上，可自动获得。

称为铁粉有什么好处呢?

成为铁粉后将会获得铁粉专属标识，并在全站多个场景展示露出。同时，用户可以获得认证权益、客服权益等。