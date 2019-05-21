纪元1800节日怎么触发？节日举办条件是什么？

2019-05-21 16:16:35 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

纪元1800节日是满足条件后才会触发的机制，具体规则是什么呢，91单机小编给大家带来纪元1800节日玩法。

节日的触发条件介绍

我估计是分档次的，幸福度维持在25，50分钟内第51分钟就是节日。幸福度维持在50，第26分钟就是节日。幸福度维持在20也会触发节日，规律虽然不清楚，但战役有一关就是叫我们要维持幸福度x，保持y时间以上。