方舟生存进化泰坦巨龙刷新点在哪？简单打法流程是什么？

2019-05-21 16:14:15 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

方舟生存进化泰坦巨龙是游戏中体积十分巨大的生物，在哪能够找到呢，91单机小编给大家带来方舟生存进化泰坦巨龙刷新点。

泰坦巨龙

可能你要疑问被大家非常期待的泰坦巨龙驯服教学为何只占这么小一个篇幅...

不是小编偷懒，实在它既废力，又不麻烦

高傲的泰坦先生是不会吃人类一口饲料的，同时我们也无法永久拥有它，驯服泰坦的过程更像是得到一种认可：你能把它击晕，它就会认可你，为你服务24小时，不需要喂食环节，24小时一到，各走各的路。

击晕泰坦巨龙的方法和岩石巨人类似，需要用火箭助推榴弹或火炮击打头部，但是对于泰坦来说，火箭助推榴弹的效率就显得更低了,所以大部分情况下都使用火炮。(150级泰坦巨龙，需要250发以上的火炮炮弹)

稍有不同的是，泰坦巨龙可以摧毁金属建筑，所以我们没办法靠人造建筑卡住它，由于它的体型庞大到无双无对，很多自然地形都可以卡住它，我最常用的就是红树林河口位置。

击晕泰坦可以采用风神背扛火炮，移动中驯服的方式，因为泰坦的血量非常多，击偏几次不至于杀死泰坦。

地点

泰坦巨龙出现地点如图，出现概率绿>黄>橙>红 灰色标注地区不会出现。

孤岛

中心岛