微博铁粉怎么取消 微博取消绑定铁粉方法一览

2019-05-21 16:11:23 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

微博最近上线了铁粉标识，很多用户都在问微博铁粉怎么取消？小编为大家带来了微博取消绑定铁粉方法一览，一起来看看吧。

微博铁粉标识是什么?

微博铁粉的标志还是很简单的，如果是铁粉，在昵称的后面就会有蓝色的带字的小牌子。

一、成为铁粉有啥好处?

成为铁粉后将会获得铁粉专属标识，并在全站多个场景展示露出。同时，还将获得认证权益、客服权益等。

二、我是谁的铁粉?

如果满足成为铁粉的条件，可以在博主的粉丝列表、评论区、博主专属超话、博主粉丝群等场景中看到自己的铁粉标识。

三、我互动挺多的，为什么不是铁粉?

可能存在以下情况：(1)尚未满足铁粉条件;(2)被拉黑/举报;(3)互动行为经微博反垃圾系统筛查，存在异常被自动过滤。