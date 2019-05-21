方舟生存进化岩石巨人在哪？简单打法是什么？

2019-05-21 16:09:31 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

方舟生存进化岩石巨人是游戏中十分强大的敌人，但是弱点也很明显，刷新点在哪呢，91单机小编给大家带来方舟生存进化岩石巨人位置。

岩石巨人

它餐矿饮土，力大无穷，动作迟缓又极具破坏力，它能和大部分的焦土生物和平相处，却对人类有强烈敌意。除此之外，这个幻想生物的设定就完完全全是一坨石头该有的全部了：

● 无法游泳，入水即沉，只能在海底缓慢行走。如果不慎将驯服的石头人落海，没有沧龙的情况下，只能建缓坡让它慢慢走上来了。

● 好在，它谨守作为石头的节操，不需要呼吸，可以安静地呆在海底等待救援。实战中也有将石巨人沉入水中隐蔽的战术。

● 它是优秀的MT：完全无视元素龙吐息、能免疫绝大多数异常状态、对大多数攻击有可观的抗性，但爆炸、穿甲类攻击能对它造成较大威胁。

技巧

先看图体会一下精神

当然，卡住这种移动迟缓、体型庞大的家伙其实并不需要这么严谨的建法，六至八根金属柱子就可以了。有些老司机技术过硬，在巨犀、风神身上扛个火炮，能成功击晕移动中的岩石巨人，但是小编在这里并不建议新手这么干。

火炮是能给岩石巨人造成巨大伤害的武器，命中身体则无法造成眩晕，而造成大量伤害，火炮本身瞄准不易，失手打偏几次可能将岩石巨人击杀。

火箭助推榴弹也能将岩石巨人击晕，并且比火炮更为节约资源。但是它的效率很低，驯服一只石头人可能需要背上好几只RPG筒子。并且RPG炮手要躲避岩石巨人的投掷攻击，失误的概率就大了，而火炮是无视投石攻击的。操作的流程是一样的，具体使用哪种武器，就仁者见仁了。

饲料

螳螂蛋饲料、硫磺、黏土、石头均可作为驯服岩石巨人的饲料。以150级岩石巨人为例，35份螳螂蛋饲料25分钟即可完成驯服，换作硫磺则需要553份，消耗8小时23分钟。至于黏土和石头，我想你已经没兴趣听了，硫磺在焦土并不是什么稀罕物。

螳螂蛋饲料来之不易，驯服螳螂必须“死亡蠕虫的角”作为饲料，而死亡蠕虫别说挑战了，找都不是很好找。同时螳螂下蛋的条件比较麻烦，它不接受窃蛋龙加成、在未知地区(例如焦土沙漠、中心岛鹰岛)、风力小的情况下才会有略高的概率下蛋，其次，身边有人的时它不下蛋，只能是卡着蛋被刷新的时间，隔二十分钟去看一眼拾取，长期蹲守必然一无所获。

正是因为螳螂蛋的难得，虽然硫磺驯服时间长得可怕，但是还是被广泛用于岩石巨人的驯服。

地点

岩石巨人在焦土是很常见的生物，不过小编在还是把地图和大家分享一下

就算不抓，也可以用来躲....

出现概率 绿>黄>橙>红

整个地图都有，我就问你怕不怕!