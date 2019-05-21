火焰纹章风花雪月编年史系统怎么玩？有哪些角色技能类型

2019-05-21 16:05:12 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

火焰纹章风花雪月随着上线时间的临近，再次公开了许多情报，91单机小编给大家带来火焰纹章风花雪月编年史系统玩法。

学院和编年史系统：

玩家可以在学院系统中与自己的学生互动，《火焰纹章：风花雪月》一年有12个月，每30天一个月，与现实世界很相似。同时游戏中还有生日系统和节日活动等设定。其中每一个月代表一个章节，而在每个月的最后一天，玩家们将面临重要战役关卡。因此在战前，玩家可以利用这段时间来提升技能、安排人员，为战役做好准备。

此次游戏角色技能总共分为三大类：

1.个人技能

角色一开始便具有的独特技能，这些技能无法被替代，同时还具备特殊效果;

2.职业技能

不同职业所具有的独特技能，只有在使用当前职业时才能使用当前职业技能;

3.能力性技能

玩家可以通过学习各种职业装专精项目并提高专精等级，才能获得这些能力性技能。与职业技能有所不同的是，他们不会随着玩家切换职业而不能继续使用。不过需要注意的是，玩家一次只能装备5个能力性技能。

主要角色的各项技能以及纹章介绍：

1.主角

技能：师者之教诲(为主角及其邻近盟友带来1.2倍的经验值获取加成)

纹章：目前还为公布，属于神秘纹章

2.艾蒂尔加德

技能：皇帝之血脉(为自身带来1.2倍的经验值获取加成)

纹章：圣人Seiros纹章(传说圣人Seiros所携带的小型纹章)

3.德米特里

技能：国王之血脉(为自身带来1.2倍的经验值获取加成)

纹章：Blaiddad纹章

4.克劳德

技能：领袖之血脉(为自身带来1.2倍的经验值获取加成)

纹章：Regan纹章