一加7pro怎么样 一加7Pro手机深度使用全方位评测

一加7Pro手机已经正式上市了，很多用户都在问一加7pro怎么样？好用吗？小编为大家带来了一加7Pro手机深度使用全方位评测，一起来看看吧。
一加7Pro怎么样
屏幕视觉体验是各大手机厂商致力提升的一个重点，所以也就出现了刘海屏、水滴屏、升降式摄像头等解决方案。这些设计方案的出现都是为了进一步提高手机屏占比，给用户带来真全面屏的体验。
除了屏占比外，一加给手机屏幕带来了新玩法。一加7 Pro采用一块定制90Hz刷新率OLED屏幕，给用户带来不一样的视觉享受。除此之外，一加7 Pro其他硬件方面仍旧保持了一贯的旗舰级水准。
90Hz高刷新率OLED屏，滑动更流畅
既然这次屏幕是重点，我们先来体验一下这块全新高达90Hz刷新率的 OLED屏幕。
一加7 Pro配备6.67英寸曲面屏，分辨率达到3120×1440(2K+)，达到516PPI。因为采用了升降式前置摄像头设计，屏幕没有刘海或水滴等异形切割的干扰，看起来舒服自然。
屏幕四面边框都非常窄，下巴宽度即使放在目前主流旗舰机中也是拥有比较大优势的。升降式前置摄像头+超窄四边框带来了高达93.22%的屏占比。
这块屏幕最大不同在于屏幕刷新率达到90Hz，目前除了极少部分游戏手机外，大多数手机屏幕刷新率都在60Hz。高刷新率屏幕带来最大区别在于视觉流畅度。比如在逛淘宝、刷资讯等快速滑动的场景。
为更直观展示90Hz屏幕和60Hz屏幕滑动的区别，我们用80倍慢镜头拍了对比视频，慢镜头下两者区别如上面所示。从对比动态图可以明显看出一加7 Pro的屏幕刷新率更快。
在实际体验中，略加注意还是比较容易发现90Hz屏幕与普通屏幕的区别。如果你习惯一加7 Pro的滑动流畅度后，再换回普通手机，两者之间的差别就会比较容易感受出来。相对而言，在一加7 Pro上会感受到更少的拖曳感，更加顺滑自然。
不过90Hz高刷新率在日常普通视频播放方面是没有提升的。但在视频方面，一加7 Pro的屏幕通过HDR 10+认证，支持HDR10和HDR10+视频格式，并且通过与腾讯、YouTube等视频网站合作，观看此类视频源时能带来更好观看体验。
系统还内置了5种色彩模式，在专业模式下的三种色彩模式还能调节色温，相信已经可以满足绝大部分用户的调节需求了。同时用户还可以开启DC调光功能，对眼睛更友好。
另外一加7 Pro还支持屏幕指纹和面部解锁。采用最新屏幕指纹模组，在算法方面进行了优化。实际体验解锁速度非常快，从按压到解锁，不会有明显延迟，轻松实现秒开，用户还可以更换不同的指纹动画效果。面部解锁通过快速升起前置摄像头完成解锁操作，整个过程也非常迅速。
正反3D双曲面，手感细腻
手机的尺寸为162.6×75.9×8.8mm，重量为206g，产品厚度和重量在目前旗舰机型中表现不错的。
产品背面采用玻璃材质，有种类肤质的手感。评测机为星雾蓝配色，上紫下蓝渐变组合，大部分为蓝色。从不同角度有不一样的光影效果，有种雾面的感觉，没有那种高调的光影效果，整体视觉效果更偏沉稳低调。
因为产品采用正反3D双曲面设计，侧面视觉效果更为纤薄，这也能有效提升整体握持感。中框与曲面的过渡也非常圆滑自然，拥有较好的手掌贴合度。加上背面细腻的类肤质手感，整体握持感非常舒适。
背面唯一有影响手感的大概就是中间竖向排列的三摄组合了。后置三摄模组有略为凸起，并且在周围有一圈金属包围。如果手指在不经意间触摸到三摄模组，略为不友好，但是带上手机壳使用就不会有这个问题。
一加7 Pro延续了一加6T右侧三段式按键设计，同样没有3.5mm耳机接口。
值得一提的是，一加7 Pro配备双立体扬声器(底部+听筒位置)，无论是外放玩游戏还是看视频，都能获得非常好的体验。个人觉得最大音量远高于够用，可以轻松满足大部分场景下的需求。
支持广角+3倍光学变焦，风格更偏真实还原
一加7 Pro采用4800万像素索尼IMX586主摄+1600万像素广角+800万像素长焦镜头，支持OIS光学防抖和电子防抖，拥有反差、相位、激光对焦三种不同对焦模式，并且加入全新UltraShot 超清引擎。不仅支持广角拍摄，同时还支持3倍光学变焦，最高可达10倍数码变焦。
手机拍照界面非常简洁，可以在照片、人像、夜景、视频四个功能间快速切换，通过拖动上方按钮就可以进行变焦。在拍照界面上滑便可带出更多功能，例如全景、慢动作等等，内置相机没有AI识别场景优化功能。
一加7 Pro 拍照DxO综合评分为111分，排名第三，这也证明了一加7 Pro在拍照方面的实力。一起通过一组样张来了解一下。
目前大部分主流旗舰机用的都是索尼IMX4800万像素传感器，主要区别就在于厂商的调校。从一加7 Pro实拍的样张看，照片更偏向于真实还原，没有那种特别浓艳的处理效果。
色彩方面，从上面对比iPhone XS Max的样张可以看出，一加7 Pro样张对比度要更高，天空相对更蓝一些。
另外，如果你需要更多画面细节，可以在专业拍照模式下打开4800万像素模式。上图为默认1200万像素模式和4800万像素的等比例放大对比。4800万像素模式下样张细节更加丰富，放大后也更加清晰。
夜间拍摄上，即使是普通模式下也能保证比较好的细节。通过夜景模式拍摄则能够进一步提升暗部细节，对于高光部分压制得也更好。
上图样张是点光源环境下，其它部分都没有太多额外的光源，在普通模式和夜景模式下的对比样张。开启夜景模式后，暗部细节有一定的提升。
通过变焦按钮，一加7 Pro 可以在多倍变焦间快速切换，支持3倍光学变焦，最高可达10倍数码变焦。在实际拍摄体验过程中，因为有OIS光学防抖的加持，即使10倍变焦情况下也拥有较好的稳定性，10倍变焦情况下也能拥有较高的成片率。
因为一加7 Pro支持3倍光学变焦，所以在高倍变焦场景下会拥有更好的表现。上图为10倍变焦模式下与iPhone XS Max的样张对比。一加7 Pro的10倍变焦样张拥有更丰富的细节，照片质量也更高。
自拍方面，一加7 Pro采用升降式前置摄像头设计，在摄像头升降切换非常迅速。前置摄像头为1600万像素，支持美颜，用户可以选择不同等级的美颜。默认模式下的自拍没有很明显的美颜效果，这一点和大部分国产手机有较大区别。更偏真实还原，可能大部分女孩子不会特别喜欢这种风格。上图为自拍样张。
除了常见的拍照外，还支持慢动作、延时拍摄等功能，另外还支持4K 60帧视频拍摄。
骁龙855加持，还有游戏震感
一加7 Pro配备骁龙855处理器，评测机为12GB+256GB组合。全系标配UFS 3.0闪存，相比上一代读写速度更快，延迟更低。通过RAM Boost载入加速技术，能够更充分利用大内存优势，通过智能学习，能够让常用APP启动更快。
除此之外，一加7 Pro还拥有液冷散热系统和全新Fnatic电竞模式，还能通过内置的Haptic振动马达来获得游戏场景反馈，拥有更好的游戏体验。
在游戏体验部分，我们选取《王者荣耀》和 最新《和平精英》两款游戏。《和平精英》继承了《绝地求生：刺激战场》的许多特性，对手机要求也非常高。
王者荣耀游戏画面设置为：开启角色描边、画面质量超高、粒子质量高、分辨率超高、界面动效开、局外角色光晕开、高帧率模式、多线程模式，特效全开。对于一款搭载骁龙855处理器的手机来说，应对王者荣耀轻松无压力，整体的游戏体验都非常流畅。
和平精英可以开启HDR高清画质，帧数设置为超高、抗锯齿开、阴影开、流畅自适应关。因为特效全开，游戏画面光影效果非常好，整个游戏过程也非常流畅。不过发热相比王者荣耀要更为明显，集中在摄像头附近。另外还有对应的游戏场景震动来提升游戏的参与感，立体双扬声器也可以带来震撼的外放体验。
充电续航 30W Warp闪充
这次一加7 Pro的快充升级为30W Warp闪充(5V/6A)，和一加6T迈凯伦定制版一样，配备4000mAh电池，实现30W快充需要线材的支持。
续航测试全程手机不插卡并连接WiFi、屏幕亮度和音量均保持在50%，从100%电量开始，连续进行3个小时的续航测试，并且记录每个环节的电量变化情况。测试项目包括60分钟1080P在线视频播放、30分钟微博、30分钟抖音、30分钟王者、30分钟和平精英。具体测试结果如下图。
60分钟1080P在线视频播放耗电为9%，30分钟微博耗电7%，30分钟抖音耗电9%，30分钟王者荣耀耗电10%，30分钟和平精英耗电12%。经过3个小时连续续航测试，剩余电量为53%。综合表现相比同样电池容量的旗舰机型要略差，部分原因可能是90Hz屏幕所带来略高的耗电。
充电测试部分，电量耗尽自动关机后开始充电。15分钟即可充到28%的电量，30分钟达到51%的电量，45分钟为75%的电量，60分钟达到90%的电量，充满耗时共79分钟。
系统体验 简洁流畅，线性震动马达提升体验
一加7 Pro采用了H2OS，系统较高程度保留了原生安卓特性。系统的界面非常简洁，系统还针对90Hz屏幕进行优化，拥有更加轻快流畅的视觉体验。默认一加桌面采用抽屉式二级设计，当然如果你不习惯也可以更换成氢桌面。
系统也加入了许多实用功能，在负一屏集成许多便捷功能，指纹解锁后继续长按指纹区域可以直接打开支付宝支付页面等等，使用起来非常方便，也支持手势导航。
这次一加7 Pro还搭载了一款Haptic线性振动马达，一加也在输入法、铃声震动以及上面提到的游戏场景等做了深度的震动优化，实际震动体验清晰自然，并且可以调节不同的强度。用户甚至还可以调节不同的来电震动节奏。
这次H2OS还加入了一个有趣的禅定模式，开启该模式在20分钟内除紧急呼叫、接听来电以外不能进行其他操作，感兴趣的朋友可以通过这模式来感受下放下手机的体验。
一加7 Pro仍旧保持了一贯的旗舰级配置，拍照部分广角长焦镜头的加入也可以带来更多的构图空间，提升拍照体验，在外观、性能、拍照方面都没有明显的短板。
在保证其它方面体验的前提下，一加还从最直接影响用户体验的屏幕部分入手，通过升降式前置摄像头、定制90Hz刷新率的OLED屏幕让我们拥有全新视觉体验，给我们带来意外的惊喜。
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