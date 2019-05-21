realme x怎么样 realme x手机深度使用全方位评测

2019-05-21 16:02:58 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

realmex手机已经上市了，很多用户都在问realme x怎么样？好用吗？小编为大家带来了realme x手机深度使用全方位评测，一起来看看吧。

realmex怎么样



外观方面，realme X 屏幕尺寸为6.53英寸，分辨率为2340*1080，屏幕比例为19.5:9，屏幕为第五代大猩猩玻璃，realme X 还采用了前摄升降设计，疾速升降仅需0.74S，支持屏下指纹，屏占比达到了91.2%。总之realme X这款手机的外观挺漂亮的。

拍照方面，realme X后置索尼IMX586旗舰传感器，4800万像素，1/2.0英寸，1.6μm单像素尺寸，F1.7大光圈，6P镜组，另一颗镜头为500万像素，支持手持超级夜景，支持AI场景优化。相信这款手机的拍照能力还是很强的。

前摄为1600万像素，传感器为索尼IMX471，F2.0大光圈，2.0μm超大像素。前置相机规格虽然不高，但是也符合千元机的水准。

硬件方面，realme X 搭载骁龙710处理器，电池容量为3765mAh电池，最大存储组合为8G+128G版本，支持VOOC3.0闪充，支持杜比全景声，realme X 搭载Color OS 6操作系统。日常使用的话，这款realme X还是很流畅的。

价格方面，realme X 升降镜头版本售价：4G+64G 售价 1499 元6G+64G 售价 1599 元8G+128G 售价1799 元，价格方面还是不错的，具备了一定的性价比!