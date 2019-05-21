realmex青春版好用吗 realmex青春版深度使用评测

2019-05-21 16:00:36 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

realmex青春版手机马上就要上市了，很多用户都在问realmex青春版怎么样?小编为大家带来了realmex青春版深度使用评测，一起来看看吧。

realmex青春版怎么样

外观方面

realme x青春版正面为6.3英寸全景屏，屏幕采用康宁第五代大猩猩玻璃屏幕，分辨率为2340x1080，屏占比达90.8%，颜色有氮气蓝和电光紫两色可选。值得一提的是，手机后盖以勒芒赛道为设计灵感，在后盖上布满82条隐约的S形曲线，充满秩序感。微米级激光雕刻S纹路，再搭配独特的斜向渐变，让纹路、光效、颜色三大潮流元素融合一体，颜值极高。

拍照方面

realme x青春版前置2500万摄像头，后置1600W+500WAI双摄，主镜头为IMX519，f/1.7光圈，支持960帧慢动作视频。

性能及功能方面

realme X青春版采用高通骁龙710处理器，搭载Hyper Boost 2.0超速引擎，让性能更进一步，在系统层面、超级应用，尤其是游戏体验进行特别的优化处理。比如吃鸡游戏，rerealme X青春版开启高帧率模式，非常流畅。

续航方面

realme X青春版使用了4045mAh大容量电池，采用VOOC闪充3.0技术。根据官方数据，这款手机充电功率为20W(5V/4A)，完全充电只需要80分钟，半个小时可以充满50%。并且支持亮屏快充，在边玩边充的情况下一个小时可以充满60%

价格方面

realme X青春版4+64GB售价1199元，6+64GB售价1299元，6+128GB售价1499元。现已开启预约，5月20日将在realme官网、京东、天猫和苏宁线上平台正式发售。