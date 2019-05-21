一加7怎么样 一加7手机深度使用评测

一加7手机已经正式上市了，很多用户都在问一加7怎么样？小编为大家带来了一加7手机深度使用评测，一起来看看吧。
一加7怎么样
外观设计方面
一加7今年推出两个版本，一加7以及一加7 Pro。而这两款手机采用弹出式前置摄像头，即采用无刘海全面屏，极大提升屏占比。不过一加7 Pro后置将会采用竖排三摄设计。
从曝光的一加7前面板显示，该机的屏幕左右两边的边框做到窄的同时，还进一步压缩了额头和下巴位置边框的宽度，几乎可以达到“正面全是屏幕”得效果了，而且照片显示这款屏幕面板使用的是双曲面的设计。
至于一加7机身背面，则是后置摄像头采用了中心纵置设计，补光灯被安排在摄像头和一加LOGO之间。
一加7弹出式前摄无疑是整机设计中的点睛之笔。随后，外媒又曝光该机保护壳的渲染图，进一步确认了手机的弹出前摄像头和纵置三摄的设计。
一加7保护壳的渲染图还显示，一加7将配备垂直排列的三颗后置摄像头，同时保护壳顶部为弹出式自拍相机留有一个开口。保护壳的左右两侧有两个切口，左侧切口应该为音量键准备，而右侧较宽的一个切口应该分别为静音按键和电源按键准备。
核心配置方面
从目前曝光信息显示：一加7将配备6.5英寸AMOLED屏幕，搭载高通骁龙855旗舰平台，基于7nm工艺制程打造，GPU为Adreno 640。搭载8GB RAM+256GB ROM，一加7内置4000mAh电池，支持44W超级快充，内置安卓9.0系统。
摄像头方面，后置三摄为4800万+2000万+500万像素组合，前置1600万像素弹出式摄像头。
一加7配置除了依然是搭载骁龙855处理器外，其最高支持12GB+512GB组合。另外这款手机采用6.67英寸的Super Optic双曲面屏，支持90Hz刷新率，覆盖康宁大猩猩6代玻璃。并且可能还会配备5G功能。系统方面同样预装安卓9.0。
需要注重说明的是摄像头配置方面。来自Max J之前的爆料称，其中一加7 Pro后置三摄参数为4800万像素(OIS，F/1.6)、800万像素(3倍光学变焦10倍数码变焦，F/2.4)和1600万像素广角(117度)。
从目前曝光的样张看，一加Pro的成像质量比较犀利，同时细节呈现较好，配合3倍光学变焦和10倍数码变焦，可以更大范围提升相机可玩性。
目前GeekBench 4跑分数据显示，12GB大内存版本中，一加7 Pro版跑分单核心跑了3551分，多核心11012分，符合高通骁龙855的得分段位。
另外，一加7和一加7Pro两款产品都设计了屏下指纹识别。
发售以及价格信息
一加官方已经宣布，将于5月16日在北京雁栖湖国际会展中心举办新品发布会，届时一加7以及一加7Pro将会登场亮相。
价格方面，据爆料称，一加7(8+256GB版本)定价2999元，(12+256GB版本)定价3499元;一加7 Pro(6+128GB版本)定价3999元，(8+256版本)定价4499元，(12+256版本)定价4999元，5月21日10:00一加7 Pro全网开售(皓月金配色6月中下旬发售)。
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