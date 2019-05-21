全面战争三国讲武营有什么用？建造条件是什么？

三国全面战争是一款策略游戏，很多玩家都在问三国全面战争兵种有哪些？怎么解锁？小编为大家带来了三国全面战争全势力兵种及解锁条件一览。一起来看看吧。部曲与罗马和战锤两作不太一样的地方是，本作中每个势力君主麾下的将军最多可以招募6个单位，这6个单位组成一个部曲。如果在状态不佳的情况下被招募(士兵人数较少)

2019-05-21 | 0