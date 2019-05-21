三国全面战争曹操攻略 三国全面战争曹操图鉴一览

2019-05-21 15:53:15 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

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指挥-曹操

技能

训练有素：士气不会因将领阵亡受到影响，在被击溃后也会更快地恢复过来

森林适性：不受因森林地形导致的惩罚

免疫恐惧：该部队不受惊吓和恐惧影响

全力击退：击退敌军时，可对敌人造成额外伤害

不溃：不会承受任何有关士气下降的惩罚，并且永远不会溃败

装备

历史人物简介

魏武帝曹操(155年-220年3月15日)，本名吉利，字孟德，小名阿瞒，沛国谯县(今安徽亳州)人。东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家，三国时期魏国奠基人，太尉曹嵩之子。

举孝廉出身，选为郎官，历任洛阳北部尉、顿丘令、议郎，拜骑都尉，镇压黄巾起义，迁济南相，政教大行，一郡清平，迁典军校尉。组织关东诸侯联军讨伐董卓，迁东郡太守，拜为兖州牧。迎接汉献帝，拜司隶校尉、录尚书事、司空，迁丞相，挟天子以令不臣。消灭二袁、吕布、刘表、马超、韩遂等割据势力，降服南匈奴、乌桓、鲜卑等，基本统一中国北方地区，推行有效政策，恢复经济生产和稳定社会秩序，扩大屯田、兴修水利、奖励农桑、重视手工业、安置流亡人口、实行“租调制”，促使中原地区政局稳定、经济向好，阶级压迫有所减轻，社会风气有所好转。汉献帝念及功劳，封为魏公，加九锡。建安二十一年(216年)，封为魏王，位在诸侯王上，如同萧何故事。建安二十五年(220年3月15日)，病逝于洛阳，终年六十六岁，谥号为武。次子曹丕称帝后，追尊为武皇帝，庙号太祖。

曹操善长诗歌，抒发政治抱负，反映民生疾苦，气魄雄伟，慷慨悲凉;散文清峻整洁，开启并繁荣建安文学，给后人留下了宝贵的精神财富，鲁迅赞之“改造文章的祖师”。擅长书法，唐朝张怀瓘《书断》将曹操的章草评为“妙品”。