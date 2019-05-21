三国全面战争孙权攻略 三国全面战争孙权图鉴一览

2019-05-21 15:51:22 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

三国全面战争是一款策略游戏，很多玩家都在问三国全面战争孙权怎么玩？小编为大家带来了三国全面战争孙权图鉴一览，一起来看看吧。

指挥-孙权

技能

不溃：不会承受任何有关士气下降的惩罚，并且永远不会溃败

训练有素：士气不会因将领阵亡受到影响，在被击溃后也会更快地恢复过来

森林适性：不受因森林地形导致的惩罚

全力击退：击退敌军时，可对敌人造成额外伤害

装备

历史人物简介

孙权(182年-252年5月21日)，字仲谋。吴郡富春县(今浙江省杭州市富阳区)人。三国时代孙吴的建立者(229年-252年在位)。

孙权的父亲孙坚和兄长孙策，在东汉末年群雄割据中打下了江东基业。建安五年(200年)，孙策遇刺身亡，孙权继之掌事，成为一方诸侯。建安十三年(208年)，与刘备建立孙刘联盟，并于赤壁之战中击败曹操，奠定三国鼎立的基础。建安二十四年(219年)，孙权派吕蒙成功袭取刘备的荆州，使领土面积大大增加。

黄武元年(222年)，孙权被魏文帝曹丕册封为吴王，建立吴国。同年，在夷陵之战中大败刘备。黄龙元年(229年)，在武昌正式称帝，国号吴，不久后迁都建业。孙权称帝后，设置农官，实行屯田，设置郡县，并继续剿抚山越，促进了江南经济的发展。在此基础上，他又多次派人出海。黄龙二年(230年)，孙权派卫温、诸葛直抵达夷州。

孙权晚年在继承人问题上反复无常，引致群下党争，朝局不稳。太元元年(252年)病逝，享年七十一岁，在位二十四年，谥号大皇帝，庙号太祖，葬于蒋陵。

孙权亦善书，唐代张怀瓘在《书估》中将其书法列为第三等。