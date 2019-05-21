魅族16thplus怎么投屏？投屏电视操作方法是什么？

手机投屏到电视是很多用户喜欢使用的方法，魅族16thplus要如何设置呢，91单机小编给大家带来魅族16thplus投屏到电视的详细操作方法。
桌面找到【设置】选项点击进入。
进入设置之后，找到【其它连接方式】功能选项，点击进去。
进入该选项之后，找到【投射屏幕】点击进入。
打开【投射屏幕】后面的开关之后，会自动搜索附近可用设备。
以上就是小编为大家带来魅族16thplus投屏到电视的详细操作方法
全面战争三国战略要塞是较为后期的建筑，自然属性也十分强大，91单机小编给大家带来《全面战争：三国》战略要塞作用效果介绍，希望对各位有所帮助。战略要塞作用效果介绍60每回合维持费+10公共秩序军队补给+40(临近郡国)军队补给-10(本地郡国)政府建筑建造成本减少：-15%需要科技：要塞
全面战争三国攻城战是相对而言比较困难的，要强行爬墙上城的话有什么后果呢，91单机小编给大家带来《全面战争：三国》攻城爬墙惩罚介绍，希望能对大家有所帮助，一起来看看吧。攻城爬墙惩罚介绍直接攻城的惩罚就是爬墙体力消耗，精锐登上城墙之后也就和普通兵差不多了。
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6月又迎来了3天假期，端午节放假通知来了，巧合的是技能端午节和高考撞车了，那么2019端午节高考改期吗？一起来看看吧。关于2019年端午节放假安排的通知根据国务院办公厅通知精神，现将2019年端午节放假安排通知如下：6月7日(星期五)放假调休，与周末连休。请广大市民提前安排好工作生活，节日期间注意安
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微博最近上线了铁粉功能，很多用户都在问微博铁粉怎么弄？小编为大家带来了微博铁粉设置方法一览，一起来看看吧。微博铁粉怎么弄?微博最近上线的微博铁粉的功能是需要一定的要求才能使用的哦!铁粉需要满足的条件：1、近30天对已关注博主互动达5天及以上，则自动成为其铁粉。2、微博粉丝超过10万的用户，粉丝的铁粉