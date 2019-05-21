三国全面战争刘备全攻略 三国全面战争刘备图鉴一览

2019-05-21 15:50:00 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

三国全面战争是一款策略游戏，很多玩家都在问三国全面战争刘备怎么玩？小编为大家带来了三国全面战争刘备图鉴一览，一起来看看吧。

指挥-刘备

技能

鼓励：为附近的盟友提供士气加值

训练有素：士气不会因将领阵亡受到影响，在被击溃后也会更快地恢复过来

森林适性：不受因森林地形导致的惩罚

全力击退：击退敌军时，可对敌人造成额外伤害

不溃：不会承受任何有关士气下降的惩罚，并且永远不会溃败

装备

历史人物简介

刘备(161年-223年6月10日)，即汉昭烈帝(221年—223年在位)，字玄德，东汉末年幽州涿郡涿县(今河北省涿州市)人，西汉中山靖王刘胜之后，三国时期蜀汉开国皇帝、政治家。史家多称其为先主。

刘备少年时拜卢植为师，而后参与镇压黄巾起义、讨伐董卓等活动，因为自身实力有限，刘备在诸侯混战过程中屡屡遭受失败，所以先后依附公孙瓒、陶谦、曹操、袁绍、刘表等多个诸侯。但因其始终坚持以德服人的行为准则，受到了海内外名士的尊敬，至有陶谦、刘表等放弃让自己的儿子继承基业，而是选择将自己的领地徐州、荆州让给刘备统领。

通过坚持不懈的努力，刘备于赤壁之战后，先后拿下荆州、益州，建立了蜀汉政权。而后因为关羽被东吴所害，刘备不听群臣劝阻，执意发动对吴国的战争，结果兵败夷陵，最终于章武三年(223年)病逝于白帝城，终年六十三岁，谥号昭烈皇帝，庙号烈祖葬惠陵。

刘备弘毅宽厚，知人待士，百折不挠，其临死前举国托付给诸葛亮的行为被陈寿赞为古今之盛轨，后世众多文艺作品也多以刘备为主角。成都武侯祠有昭烈庙为之纪念。