荣耀8x怎么设置来电头像？编辑流程是什么？

2019-05-21 15:48:46 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

来点头像可以快速方便用户判断来电，荣耀8x中要如何编辑设置呢，91单机小编给大家带来荣耀8x设置来电头像的详细操作步骤。

在手机桌面上找到【联系人】。

点击进入联系人后找到需要设置头像的联系人，点击打开。注意仅支持存储在手机中的联系人，若联系人存储在SIM卡中，请先将联系人复制到手机中再进行设置。

打开目标联系人页面后，找到下端的【编辑】按钮，点击打开 。

进入到【编辑联系人】界面后，点击界面左上角的【头像】图标;在下方显示的菜单中选择【从图库中选择】选项。

进入到【图库】页面，选择需要的图片，按照指引调整即可完成联系人头像设置