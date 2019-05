三国全面战争董卓技能是什么 三国全面战争董卓技能属性一览

2019-05-21 15:47:42 来源:91单机游戏 编辑:林克醒来

三国全面战争是一款策略游戏,很多玩家都在问三国全面战争董卓技能是什么?小编为大家带来了三国全面战争董卓技能属性一览,一起来看看吧。

暴君董卓

英雄类型:先锋

五行:火

暴虐的董卓肆虐着汉朝;汉室如身处地狱,毁灭所有的叛徒将是他的目标。 由于年轻的皇帝现在是他的傀儡,董卓将以残酷和恐惧来统治汉朝。

恐怖统治

reign of terror

the tyrant rages;his men hold through fear

恐怖统治

暴君肆意横行;他的士兵散播着恐惧

猜测是直属士兵带惊吓特性,或者是一个降低士气的主动技能

坚不可摧

blade breaker

the tyrant laughs as blades glance harmlessly off his armour

坚不可摧

在坚固的铠甲后面,董卓嘲笑妄图攻击他的敌人

提高防御

凤凰炽焰

flames of the phoenix

a devastating swing with the power of the risen inferno

凤凰炽焰

仿佛地狱烈焰焚烧的一击,敌人将在这力量面前崩溃(一个强力的aoe,感觉是个先锋类型的将领就有该技能)。

这个技能的效果在孙仁伏击战的演示中已经确认了,10秒内造成近战溅射伤害10000点,持续时间:10秒,冷却时间:30秒。

项王刀

blade of xiang yu

this blade seeks vengeance,and thirsts for blood!

项王刀

来自项羽的神兵寻求复仇,渴望血液!

传奇武器