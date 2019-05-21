vivoS1pro儿童模式怎么用？设置方法是什么？

2019-05-21 15:43:37 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

现在很多小孩都会玩家长的手机，vivoS1pro儿童模式要怎么设置呢，91单机小编给大家带来vivoS1pro中将儿童模式打开的具体操作方法。

打开手机上的儿童模式

第一次进去设置需要输入锁屏密码验证身份，如图所示。

进去后就是儿童模式的界面了，你可以点击左下角设置进行操作

在这里可以查看使用情况和允许他玩的应用增减。下面也提供了使用时间设置以及数据流量设置，如下图

点击管理应用，勾选上让孩子玩的应用，然后后面也可以设置可以玩耍的时间

回到刚开始的界面就可以让孩子玩了。如果需要退出儿童模式点击右下角的退出，同样需要输入指纹或者数字密码进行身份验证才可退出