三国全面战争兵种介绍 三国全面战争全势力兵种及解锁条件一览

2019-05-21 15:43:26 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

三国全面战争是一款策略游戏，很多玩家都在问三国全面战争兵种有哪些？怎么解锁？小编为大家带来了三国全面战争全势力兵种及解锁条件一览。一起来看看吧。

部曲

与罗马和战锤两作不太一样的地方是，本作中每个势力君主麾下的将军最多可以招募6个单位，这6个单位组成一个部曲。

如果在状态不佳的情况下被招募(士兵人数较少)，需要过几个回合才能发挥出全力(补满士兵)。并且，这些士兵不会被真正消灭掉，而是经过一段时间内会以较低的生命值再次回到战场。

如果势力君主死亡，你可以选择解散该君主所有的部曲单位或派遣一名新将军来获得此军队的指挥权。

但需要注意的是，更换新将军之后，该军队的部曲组成可能会发生变化。

无论在哪里这些部曲都会跟随他们的指挥官，甚至跨越势力。

※由于图片制作时间较早，所有兵种名称翻译以文字和游戏内为准。

全势力通用兵种

首先介绍一下所有势力都可以使用的民兵，无论其等级和类别，开局可用。

特殊兵种

不同角色可以根据其阶级和等级来招募一些能力值更高的特殊兵种。例如，先锋可以招募所有当前可用兵种和突击骑兵。

在达到更高等级时，可以同时招募高等级兵种和之前较低等级的兵种。例如，铁卫到达6级时，可以同时招募长矛兵和重装长矛兵。

军师：

战士：

指挥、先锋、铁卫：

特定势力兵种

有些兵种只能被特定势力/势力君主招募。

例如，曹操势力下的将军只要达到3级就可以招募虎豹骑，6级则可招募重装虎豹骑。

董卓：

曹操：

从左至右依次为：虎豹骑、重装虎豹骑。

孙坚：

从左至右依次为：雇佣步兵、雇佣弓箭手、雇佣骑兵。还有一个图片未显示的佣兵伯长。

刘备：

从左至右依次为：益州弓箭手、益州神射手。

公孙瓒：

从左至右依次为：白马掠袭骑兵、白马义从。

马腾：

从左至右依次为：羌族劫匪、羌族猎手(人物高于2级可用)、羌族盗匪(人物高于4级可用)。

袁绍：

从左至右依次为：邺国勇士(人物高于3级时可用)、河北卫军(人物高于6级时可用)。还有一种图片未显示的伯长部曲。

袁术：

从左至右依次为：虎捷军(人物高于2级时可用)、左阵军(人物高于5级时可用)。

孔融：

从左至右依次为：北海之怒(人物高于2级时可用)、建安雷霆军(人物高于6级时可用)。

刘表：

从左至右依次为：荆州步兵(人物高于3级时可用)、中护军(人物高于6级时可用)。

张燕：

从左至右依次为：黑山劫匪、黑山贼徒(人物高于2级时可用)、黑山猎手(人物高于4级时可用)。

郑姜：

从左至右依次为：隐斧军(人物高于2级时可用)、魁首前军(人物高于5级时可用)。

通过科技解锁的新兵种

一个好学的势力君主也可以通过升级科技树(改革)来解锁新兵种，升级完成之后可以招募强大的龙族兵种加入任意将军的麾下。

※五龙军分别为青龙、白龙、黄龙、黑龙、玉龙。

需要注意的是，通过科技解锁的新兵种会与特定的科技类型相关联。

铁卫：

先锋：

军师：

指挥：

战士：

称帝可用兵种

对于那些权力和势力非常大(或胆子大)的军阀来说，称帝可以说是一个非常必要的行动。

因此，称帝之后可以解锁两个全新的强大兵种“乾天卫军”和“坤地护军”。

举例说明

例如你是一名【刘备】势力下的“铁卫”特长人物，并且刘备已经称帝，同时研究了工具分配，以及解锁了“乾天卫军”兵种的话，你可以招募如下兵种：

长柄武器步兵、弓箭步兵、突击步兵、长枪骑兵、大刀骑兵、剑盾兵、益州弓箭手、益州神射手、黄龙军、乾天卫军、坤地护军

这确实是一个强大的威胁，但它只是一个开始，之后还可以通过人物特长、携带道具和技能来提升部曲的能力，或为其提供新的编队以获得更强大的属性和战斗力。