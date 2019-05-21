三国全面战争五行介绍 三国全面战争五行及武将属性解析

2019-05-21 15:40:41 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

三国全面战争是一款策略游戏，很多玩家都在问三国全面战争五行是什么？有什么用？小编为大家带来了三国全面战争五行及武将属性解析，一起来看看吧。

五行简述

五行对于武将、单位、建筑和游戏中的其他系统机制都有所影响，包含金、木、水、火、土五种元素，其二者之间相生相克。

例如：远程部曲(水)对长柄武器步兵(木)就可以提供增益效果，对于突击骑兵(火)就有很好的克制作用，而对抗近战骑兵(土)则发挥不出很好的战力。

五行相生相克规则

武将属性

武将的“属性”受其背景和特长影响，并且会以一种“五行元素”来表示，对于战役/战场上的特定行动具有相应的增强效果(BUFF加成)。

五个属性分别为：专精(金/白)、毅力(木/绿)、智略(水/蓝)、本能(火/红)、权威(土/黄)，它们之间相互依存、相互克制。

※专精是指该武将对于建筑和工艺方面的理解，具有较高等级的专精属性武将在你建设基础设施时会比较有优势，并且在战斗中他们也能发挥出更高的防御力和速度。铁卫是具有最高专精属性等级的武将。

在系列前作中这些BUFF加成(或削弱)与英雄的特长是有关系的，而在本作中，特长会增加或减少角色的一些属性，BUFF加成(或削弱)则直接影响到武将的最终属性。

每位武将都有其优点和缺点，大家可以通过属性来了解每位武将的特点，从而更好地在游戏中发挥他们的优点。

下面以【张飞】为例来解释一下五行对其的具体影响：

张飞的定位为【先锋】，属性为火(红色)。当他加入势力时会发布改良军事建筑的相关任务，其属性是由【本能】决定的，由于有较高的【本能】属性，当他作为建筑的官员时会提供军事建筑BUFF以降低相关成本，如果他是派系的领导者，成本会降低更多。同时军事建筑所提供的军事改良能够赋予张飞在战斗中增强突击骑兵的能力，以降低突击骑兵类型单位的维护成本。

五行属性加成表