三国全面战争什么是传奇人物 人物特性及传奇人物特点一览

三国全面战争是一款策略游戏，很多玩家都在问三国全面战争什么是传奇人物？小编为大家带来了人物特性及传奇人物特点一览，一起来看看吧。
人物背景
人物背景类似于一种“称谓”，用来给予特殊任务独特的奖励，传奇人物通常会具有独特且非常强大的背景。
人物背景对其属性有着非常重大的影响，当他是丞相、储君或派系领袖时也会给予特殊奖励，如果该人物能够一直保持前面所述的地位，那么这种背景带来的影响也会扩散到整个势力阵营，因此在游玩时，要根据不同人物的独特背景来合理安排其官职和地位。
人物特性
特性是指人物的性格，人物的初始性格不会改变，更多的性格会随着时间的推移和经验值的积累而逐渐显露出来。
特性影响着人物能力、行为和对他人的看法(关系)。
每个角色的初始特性有3个，之后随着游戏的发展还可以学习其他特性。
人物关系
关系系统(朋友及君臣)是本作中加入的全新机制。
每位角色都有自己的独特个性、风格和喜好。除此之外还有相关历史因素，他们彼此之间还有着一些深层关系，无论是积极的还是消极的，都会影响你的战役。
关系系统总结了游戏中人物之间的所有人际交往，人物会根据过去的事件、友谊/敌意、派别友好/敌对、战斗历史、想法一致/分歧、个性和行为上的差异来与另一位人物之间形成积极或消极的关系。
与满意度不同的是，玩家无法直接控制角色之间的关系，你无法建立或破坏友谊，只能看到关系的变化。
同时人物性格还会对此产生影响。例如一个性格仁慈的人物绝对不会喜欢与一个生性残忍的人物共事，你可以通过主建筑或单位界面来查看。
当他们友谊升温时，会出现绿色的√表示他们之间的关系很和谐，这样他们的满意度会增加，并且彼此之间最终会成为朋友。
反之，如果两个角色之间关系不和谐，长此以往满意度就会降低，最终离开派系。
但需要注意的是，两名不和谐的角色会在各方面开始一些小小的竞争，产生非常轻微的产出增益。
你可以通过让两名不和谐的人物一起赢得战斗来改善关系，但需要花上很长的时间。一般来说从最初就选择和谐的队伍才是壮大自身的最有效途径。
传奇人物
传奇人物是名声显赫的英雄人物，具有传奇色彩(名字为金色，如夏侯渊、吕布等)。并且往往具有独特的个性和特征，同时具有恢复力，这使他们在战斗中受到致命伤或死亡后依然能够存活下来。
如果一个非传奇人物获得了“传奇”地位的话一样会获得恢复力。
优点：
①恢复力能够使他们在残酷的战斗中更好地生存;
②更可能有用罕见或独一无二的个性和特征;
③更可能会成为历史上的重要人物;
④更可能拥有独特的立绘和建模。
缺点：
①传奇人物并非是无敌或不死的;
②传奇人物不一定有独一无二的射击，大多数传奇都使用类似随机生成的角色并拥有通用的立绘和模型;
③随机生成的虚构角色也有可能在游戏中成为传奇，但极其少见(早期也有可能出现)。
独特人物
独特人物是具有独特立绘和建模的人物，通常也会是具有传奇色彩的传奇人物，但是会有例外，例如何曼这样的独特人物并非传奇人物。
优点：
①更容易成为传奇人物;
②更有可能成为历史上的重要人物。
缺点：
①不一定是具有传奇色彩的传奇人物。
人物技能
技能可以通过角色升级来获得的增益BUFF或新能力。
当角色通过战斗或管理帝国获得经验并升级时就会获得技能点，玩家可以消耗技能点来解锁新技能。
技能树是一个3x5的网格，总共有15个可解锁的升级选项。建议玩家关注当前的战术/策略需求来有针对性地升级角色和解锁技能。
技能分为主动和被动，在部署战场时会为战场上的角色提供强大的战术优势。
装备
装备和携带道具可以在战斗过程中获得。与系列前作的装备系统相似，玩家可以通过携带装备或道具来提升角色能力。
装备依据品质可以区分为四种稀有度，并且包含武器、护甲、坐骑、随从和附件五部分。
在战役模式中随着进度的发展可以逐渐获取装备，或者从击败的敌将处也可以获得，以及通过一些高级的建筑虎丘。
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