瘟疫传说无罪大审判官打法技巧是什么 BOSS审判官维塔利斯打法心得分享

2019-05-21 15:33:38 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都知道在瘟疫传说：无罪游戏中中，大审判官维塔利斯是游戏中非常难打的一个BOSS，想要击败审判官需要一定的技巧，很多小伙伴都想知道打法技巧是什么，下面小编为大家带来了大审判官打法技巧介绍，想知道的小伙伴一起来看看吧。

审判官打法

大审判官维塔利斯有前戏，也是5灭火跟9皇权，一直推到BOSS跟前，切忌心急!然后进入正戏

第一次：躲，躲，按Q，爆头。

第二次：躲，出圈，出圈，灭火，按Q，爆头。

第三次同第二次。关键在于把中间路让开，一定不要在中间躲技能，去两边放，切记切记，不然，你会MMP的。

总结：老鼠黑的才是真的，白的那都是实验小白鼠啊，老维。

以上就是瘟疫传说无罪大审判官怎么打介绍，希望以上介绍能帮助玩家了解审判官的具体打法。