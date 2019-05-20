DNF爱蜜莉雅的心意可以换哪些道具？需要多少数量？

2019-05-21 15:32:31 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

DNF爱蜜莉雅的心意是5月特别活动的道具，需要多少数量兑换奖励呢，91单机小编给大家带来DNF爱蜜莉雅的心意兑换奖励。

在5月23号新的活动【从心开始遇见异世界少女】活动将开启，活动的重要NPC【爱蜜莉雅】位于赛丽亚房间内，玩家可以通过过关推荐地下城得到道具【异世界的圣金币】。

玩家查看链接内的内容后应该知道从雷姆处可以购买三种食物道具了，和爱蜜莉雅对话打开对话框，将食物道具赠送给爱蜜莉雅得到【爱蜜莉雅的心意】。以我个人的测试兑换数量如下：

一个【雷姆亲手做的三明治】可以获取到15个【爱蜜莉雅的心意】;

一个【蛋黄酱蒸土豆】可以获取到10个【爱蜜莉雅的心意】;

一个【蛋黄酱烤地瓜】可以获取到5个【爱蜜莉雅的心意】。

DNF爱蜜莉雅的心意作用是可以在NPC【爱蜜莉雅】这里兑换道具：

守护珠随机礼盒，需要10个;

传说勋章自选礼盒，需要200个;

Re0：从零稀有卡片自选礼盒，需要30个;

爱心便当自选礼盒，需要10个。